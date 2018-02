Se billedserie De mødte hinanden under uddannelsen til hypnoseterapeuter - og lige fra start var der en god kemi mellem de tre kvinder. Foto: Jesper From

Luk øjnene - og se fremad

Solrød - 28. februar 2018 kl. 13:48 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi vil gerne gøre en forskel.

Sådan siger Hanne Thrysøe, Tina Daugaard Møller og Julie Espensen næsten i munden på hinanden.

De er netop rykket ind i et lille lokale i Back and Mind-huset på Solrød Strandvej 92, hvor de torsdag 1. marts åbner Clinic Better Life. Her vil de praktisere hypnose-terapi.

At de fandt sammen - og at det lige blev i Solrød, at de sammen slår rødder, skyldes tilfældigheder.

De mødtes under uddannelse til hypnoseterapeuter og fandt hurtigt ud af, at de svingede rigtigt godt sammen. Tina har en veninde som fortalte, at der var et ledigt lokale i Solrød - og så var kvinderne ikke længe om at slå til. Det til trods for, at de ikke har nogen videre tilknytning til Solrød. Hanne bor i Sorø, Tina i Borup og Julie i Dragør.

De lægger stille ud med deres fælles projekt i Solrød, og fortsætter - i hvert fald indtil videre - med deres andre beskæftigelser som henholdsvis socialrådgiver med speciale i spiseforstyrrelser, pædagog og sygeplejerske.

Men nu skal drømmen om hypnose-terapi også leves ud.

Hypnose kræver et samspil mellem behandler og kunde. Lukker kunden ikke behandleren ind, så er det formålsløst. Til gengæld, så har de tre kvinder oplevet, hvordan kunderne har det efter en vellykket session. De nærmest flyver hjem!

- Hypnosen skaber en ro og klipper bånd til de følelsesmæssige hændelser. Vi er kun tourguide. Man er selv chauffør, forklarer Hanne Thrysøe.

Clinic Better Life på Solrød Strandvej 92 holder indvielse torsdag 1. marts klokken 15.30 til 17.30 - en dag, hvor der er mulighed for at få 20 procent rabat på en session.

