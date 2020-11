Lugtvagt klar til at rykke ud

- Vi bestræber os hver dag på, at biogasanlægget er til mindst mulig gene for de nærmeste naboer, herunder at anlægget lugter mindst muligt. Biogasanlægget er et godt og veldrevet anlæg, og anlægget holder sig inden for lovgivning og alle retningslinjer ligesom anlægsudvidelsen også kommer til at gøre, hvis vi får lov at opføre det.