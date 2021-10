Lige nu sidder der kun seks i Solrød Ældreråd - og ingen suppleanter. Håbet er, at det bliver der lavet om på ved ældrerådsvalget 16. november. Foto: Lars Ramlow

Lovende interesse for ældrerådet

Solrød - 08. oktober 2021 kl. 13:58 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Solrød: Der var ikke kø ved indgangen. Men mindre kunne også gøre det, da Solrød Ældreråd over tre gange holdt orienteringsmøder for at "lokke" kommende kandidater til ældrerådsvalget 16. november.

Orienteringsmøder blev holdt i Havdrup, Jersie og Solrød.

Næstformand Claus Olsson fortæller, at der var lidt blandet fremmøde.

- Det var lidt op og ned. I Havdrup kom der et par stykker, i Jersie kun een, mens der i Solrød mødte omkring ti frem.

Om der så er nogle af de fremmødte, der vælger at stille på til ældrerådet er ikke til at vide før tilmeldingsfristen udløber 18. oktober.

- Men vi er fortrøstningsfulde. Vi håber der stiller tilstrækkeligt mange op til at vi ikke får et fredsvalg, for det vil betyde, at der så ikke er nok opstillede til at vi også kan få nogle suppleanter.

To eller tre af de fremmødte ved møder tilkendegav, at de ville stille op.

- Det er helt fint. Så nu får vi se, lyder det fra Claus Olsson.

- På møderne blev der mest spurgt til, hvad vi laver, om vores muligheder for at påvirke politikerne, hvor meget arbejde der er i at sidde i ældrerådet og hvor hyppigt, vi holder møder. Nogle spurgte meget, men andre bare sad og lyttere og sagde så tak for i aften. dermed ikke sagt, at de ikke vil opstille.

Det er vigtigt for Solrød Ældreråd, at der også bliver valg nogle suppleanter. Det viser erfaringen fra de sidste fire år.

- Vi var kun syv valgte, og da formanden så flyttede fra kommunen, var vi seks tilbage, og ingen suppleant, vi kunne trække på. Det har fungeret, men ikke været optimalt, at vi kun har være seks i ældrerådet.

Man synes det burde være muligt, at finde nok til ældrerådet inklusiv suppleanter. Der er 6000 borgere i Solrød kommune, som er 60+, og dermed kan stille op til ældrerådsvalget.

Ønsker man at stille op, skal man hente en blanket i borgerservice. Man også meget velkommen til at ringe til een i ældrerådet for opklarende spørgsmål.

Lige nu er der kun tre af de nuværende i ældrerådet, som stiller op igen. Det er foruden Claus Olsson, Steen Knuppert-Hansen og Sonja Poulsen.