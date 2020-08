Der var så meget run på corona-testcentret i Solrød, at det nu kun er de sårbare borgere og dem uden NemID, som må benytte stedet. Aller andre må tage til et testcenter uden for kommunen. Foto: Jesper From

Lokalt testcenter må ikke benyttes af alle borgere

Det har været en succes med testcentret ved Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter. Men succesen har været så stor, at det har været mere end svært at finde en ledig tid til at blive testet. Derfor opretter Region Sjælland nu flere tider på det lokale testcenter og beder samtidig alle andre borgere om at bestille tid til testning på et af de mange andre testcentre.