En illustration over det mulige nye boligområde i Havdrup Vest. Illustration: Bernt Nielsen A/S

Lokalplanforslag baner vejen for Havdrup Vest-boliger

Solrød - 19. september 2021 kl. 08:36 Kontakt redaktionen

Henover de sidste 10 år har Havdrup Vest vokset sig til en ny, attraktiv bydel i Havdrup, og nu er der udsigt til, at endnu flere kan få mulighed for at slå sig ned i den populære del af stationsbyen Havdrup. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har nemlig på udvalgets møde den 6. september 2021 godkendt et nyt lokalplanforslag, som sætter rammerne for opførelsen af op imod ca. 100 nye boliger på den private matrikel Ulvemosen i Havdrup Vest.

Området grænser op til flere af de nye boligområder, der er blomstret frem de senere år i Havdrup Vest, og der er i lokalplanforslaget lagt op til, at de mulige nye boliger skal være en blanding af parcelhuse, rækkehuse og dobbelthuse. De mulige boliger opføres nær grønne arealer, hvor dele af arealerne skal anlægges som vildt engareal med blomster og urter, der er hjemmehørende i Danmark, og som kan bidrage til at øge biodiversiteten i området.

- Havdrup er et dejligt sted, og jeg kan godt forstå, hvorfor mange har haft lyst til at flytte til der til. De mange forskellige boligformer i Havdrup Vest og nærheden til naturen kombineret med gode trafikale forhold, gode daginstitutions- og skoletilbud og gode muligheder for et rigt fritidsliv appellerer til mange. Derfor er det også super godt, at vi nu sætter rammerne for muligheden for at opføre de sidste nye boliger i Havdrup Vest," siger Niels Hörup, formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og borgmester.

Kom med input

For at kunne lave så godt et lokalplanforslag som muligt har Solrød Kommune afholdt et dialogmøde, hvor borgere kunne komme med input til planen, og det er stadig mulig at give sit besyv med. Lokalplanforslaget sendes nemlig også i høring fra 9. september til 4. november, og der afholdes et borgermøde om lokalplanforslaget 4. oktober kl. 19-21 på Havdrup Skole.

Nærmere information om borgermødet kan findes på www.solrod.dk.