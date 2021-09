Lokalliste stiller med stort hold

- Derfor er det ret enestående og historisk at VoresSolrød nu tilbyder borgerne i Solrød Kommune at stemme på en lokalliste som med hele 12 kandidater til kommunalvalget til november. Ikke mange af de store etablerede partier kan stille med så mange kandidater til borgernes stemmer, lyder det fra lokallisten.

- Fantastisk følelse at kunne aflevere vores kandidatliste på Solrød Rådhus med underskrifter fra mine 12 politiske kollegaer i VoresSolrød. Underskrifter på at de stiller deres kandidatur til rådighed for Solrød Kommunes borgere og deres stemmer. Jeg er både ydmyg og beæret over den enorme støtte og tillid vi modtager dagligt fra borgerne i kommunen. Samtidigt er jeg meget stolt over det kompetente og store hold af kandidater vi har fået samlet til at repræsenterer netop borgernes stemmer i Byrådet, udtaler Christian Nyholm.