Lokale ildsjæle samler ind til hjertestarter til Karlstrup Strand

Tovholder for indsamlingen er Andreas Eibye, og han fortæller, at de i grundejerforeningens bestyrelse besluttede, at de ville have en hjertestarter - både for at sikre ens nærmeste og naboerne tryghed, men også for at badegæsterne og andre, der bruger stranden kan få hurtig hjælp i tilfælde af, at der skulle ske et hjertestop.