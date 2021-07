Se billedserie Den lokale Benjamin Andersen dybt koncentret inden kan skal i baljen for første gang. Foto: FROM

Lokal svømmeklub kan - næsten - gå på vandet

Solrød - 05. juli 2021 kl. 11:12 Af Tekst og foto: Jesper From Kontakt redaktionen

Når nu »de store« ikke kunne byde ind, ja så er det jo godt, at der var der er andre, som er friske på - med kort varsel - at tage over!

Solrød Svømmeklub har til og med i morgen et kæmpe svømmestævne i Solrød Svømmehal. Over 800 starter og over 400 svømmere.

Medvirkende ved stævnet er 45 af de største klubber i landet. Så det er noget af en fjer i hatten til klubben i Solrød, at lægge vand og mandskab til stævnet.

- Vi har kun haft tre uger til at arrangere stævnet - og det har været lige i underkanten, forklarer stævneleder Brian Hansen.

Dermed ikke sagt, at klubben på nogen måde fortryder, at de påtog sig opgaven. Tværtimod.

- Vi er en klub med gode ambitioner, og som opnår finde resultater. Ved at byde ind på stævnet, får vi vist, at vil kan noget her i Solrød, forklarer Brian Hansen.

Solrød Svømmeklub har 1200 medlemmer og 70 svømmere på konkurrence-niveau.

Stævnet Svøm Grandprix 2021 er i regi af Danmarks Svømmeunion og henvender sig til junior- og seniorsvømmere.

- Svømmerne i disse grupper har især været mærket af den lange nedlukning. Derfor meldte vi os som lokalarrangør for at sikre, at stævnet blev afholdt på bedst mulig måde - ikke kun for vores egne svømmeres skyld, men for hele svømmedanmark, fortæller Lars Kilhof, formand for Solrød Svømmeklub.

To af de lokale svømmere - med lidt kriller i maven - som var i vandet lørdag var 15-årige Anne Sepstrup-Skjoldner og 17-årige Benjamin Andersen.

De stillede op i 50 meter bryst - og klarede det rigtigt fint. Anne svømmede sig til A-finalen og Benjamin til B-finalen.

- Mit mål er at komme i finalen, lød det fra Anne før hun skulle i vandet.

Så man på tiderne for Annes konkurrenter, så lå dem på plads 11. til 26. plads indenfor kun ét sekund. En understregning af, hvor hård kampen er.

Benjamin havde samme ambition, men var godt klar over, at han ville få kamp til stregen.

- Jeg skal op imod nogle på 20 år og med mere erfaring.

14-årige Emma Spang stillede op i 100 meter fri. Og det gik over al forventning, så hun kunne, smilende over hele femøren, fortælle, at hun med tiden 1.08 lige have kappet to sekunder af hendes hidtil hurtigste tid.

- Og jeg er ovenikøbet kommet med på et wildcard!