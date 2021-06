Med anlæggelsen af en kunstgræsbane, skal Havdrup Skole til at se sig om efter et andet sted til undervisningen i atletik.

Løbebane må vige pladsen for kunstgræsbane

Solrød - 08. juni 2021 kl. 13:33 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Det har længe været et ønske at få anlagt en kunstgræsbane i Havdrup. Men tiden er skredet lidt, da placeringen er blev flyttet fra bane 7.

Nu bliver det på den eksisterende atletikbane, som ellers benyttes af blandt andre Havdrup Skole.

Af sagen fremgår det:

»Det er ikke lovpligtigt, at der skal være løbebane, længdespringgrav m.v. for udførelse af atletikundervisning. Det kan være andre tilbud, som f.eks. løb i naturen.«

Det oplyses endvidere:

»Der er afholdt dialogmøde med alle involverede parter for at finde en løsning, som kan danne nye rammer for atletikundervisningen. Der vil blive indhentet økonomisk overslag til atletikundervisningsfaciliteter inden sommerferien.«

Social-, sundheds- og fritidsudvalget har sagen på dagsordenen på tirsdag, men det er i sidste ende byrådets afgørelse.

Det vil koste 8.885.000 kroner at anlægge banen.

Da tidsplanen er skredet med tre måneder, og at det i disse tider er meget travlt i byggebranchen, vil det først være muligt at anlægge banen i 1ugust til oktober, så det bliver muligt at hoppe i fodboldstøvlerne og indtage kunstgræsbanen ultimo oktober.

For Havdrup Skole betyder det altså, at de må se sig efter et nyt sted til atletikundervisningen.

- Vi har været glade for forholdene og mulighederne, fortæller skoleleder Pernille Holmberg til DAGBLADET.

- Men vi forstår også behovet for en kunstgræsbane.

Hvor skoleeleverne så skal spurte rundt og kaste sig ud i længdespring, er det ikke fundet en løsning på endnu.

- Jeg håber, vi finder en god løsning, så vi fortsat kan bruge nogle af de samme elementer - måske på en anden location - og helst i nærheden af skolen, fortæller Pernille Holmberg.

