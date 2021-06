I Køge Byråd livesendes der fra byrådets møder. Nu kommer så turen også til byrådet i Solrød - i første omgang i en prøveperiode på et år. Foto: Screenshot

Livetv fra byrådsmøderne på prøve fra næste år

Solrød - 01. juni 2021 kl. 14:07 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Emil Blücher (LA) har i årevis kæmpet med næb og klør for at få byrådskollegernes opbakning til hans forslag om, at der skal livesendes fra byrådets møder. Men han har talt for døve ører. Et massivt flertal har ikke været begejstret for ideen.

Men nu er stemningen vendt på en tallerken, og mandag aften kunne Blücher høste frugten af sin stædighed, da et stort flertal nu var klar til byråds-tv. Om det så bliver de nuværende 19 medlemmer, som skal agerer »tv-stjerner« i fremtiden, er uvist, da ordningen først vil træde i kraft fra 1., januar, altså på den anden side af novembervalget.

Ikke nok med at LAeren nu fik sit forslag igennem, han ønskede også på mandagens byrådsmøde at ændre indstillingen - som nu var kommet fra Morten Scheelsbeck (K) - til, at der allerede fra 1. august skulle livesendes. Men den idé var der trods alt ikke flertalsopbakning til.

Flere ytrede, at der vil være fair over for det kommende byråd, at de lige får lov til at falde på plads i deres nye rolle inden kameraerne ruller.

Om det så bliver permanent med byråds-tv, er ikke til at vide. I første omgang bliver der tale om et forsøg, som så vil blive evalueret.

Det store spørgsmål er så: Hvad er succeskriteriet? Det kan der være mange tilgange til, og det fremgik også af indlæggene til sagen ved byrådsmødet.

Borgmester Niels Hörup (V) sagde, at coronaepidemien har resulteret i et digitalt spring.

- Nu må vi se, hvordan det spænder af.

Han havde kigget på, hvor mange der ved sidste byrådsmøde i Køge havde kigget med hjemmefra. Det havde 145 personer.

Emil Blücher var glad for at det nu lykkedes med byråds-tv:

- Om det er spild af penge? Det her handler om åbenhed og tilgængelighed. Modargumenterne har været, at ingen ser med. At byrådsmøderne trækker ud. At det er alt for dyrt. Ja, det er dyrt - men demokrati har en omkostning.

Jan Færch (K) lagde ikke skjul på, at han har ændret mening:

- Jeg har været imod - indtil nu. Og jeg er stadig ikke overbevist om, at det er en god måde at bruge penge på. Men nu har vi valgt at give det en chance, og spørgsmålet bliver som om, vi er »interessante nok«. Men for et relativt lille beløb gør vi os nu nogle erfaringer.

- Videomøderne har været en ny læring for os allesammen. Et digitalt spring. Vi er alle modnes, og derfor er det naturligt at få det afprøvet i 2022, sagde Michael Arnø (V).

Brian Mørch (DF) kunne næsten ikke holde igen med superlativerne til Blücher for han indædte kamp for byråds-tv:

- Du har kæmpet bravt, som en enmandshær. Det er godt gået. Det er din fortjeneste langt hen ad vejen. Borgerne får nu en enestående mulighed for at komme tæt på vores holdninger og beslutninger. Så det her er en stor dag.

Bo Nygaard Larsen (R) var meget enig:

- Det er en stor sejr for dig, Emil. Du har kæmpet. Du blev ved. Det tjener dig til ære. Det kan vi også lære af.

Også Henning Christiansen (HavdrupListen) var nu frisk på at give projektet en chance:

- Situationen er en anden i dag. Derfor er jeg nu med på forslaget. Men samtidigt er det vigtigt, at vi holder faste ved de fire fysiske byrådsmøder rundt om i kommunen, som har været en stor succes.

De fire møder er det ikke planen, at der skal sendes live fra - af tekniske årsager.

Kim Sunesen (V) er med på forsøget, men har også sine betænkeligheder. Her refererede han til de åbne samråd på Christianborg, hvor vi alle kan sidde og følge med.

- De er blevet til lidt af en teaterforestilling. Men coronaen har modnet den digitale tilgang - derfor har jeg ændret holdning, sagde Sunesen.

Fra Morten Scheelsbeck (K) lød det:

- Jeg indrømmer i gerne, at vi er blevet klogere på dette område. Tidligere har vi været imod, men den nye tid og de bedre tekniske muligheder har i hvert fald fået os konservative til at få øjnene op for, at vi bør følge med udviklingen på dette område. Man må godt anklage os for at være konservative, men man kan i hvert fald ikke sige, at vi er stokkonservative.