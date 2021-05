Livet med en alkoholisk far - og sorgen ved tabet

Marie Brixtofte fortæller om, hvordan det var at vokse op med en far, der drikker. Som datter af Peter Brixtofte kender hun alt til en dysfunktionel opvækst og giver en ærlig indsigt i misbruget, omsorgssvigtet og løftet til sig selv om at holde på hemmeligheden og beskytte sin far.