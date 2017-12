Borgmesteren kom 1. maj sidste år forbi med ønsket om held og lykke til Lions Solrød med deres bagagerums-loppemarked i Solrød Center. Men det blev aldrig et tilløbsstykke, og er derfor blevet helt droppet. Privatfoto

Lions jagter nye indtægter

Solrød - 16. december 2017 kl. 09:10 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

solrød: - Enhver vej med respekt for sig selv, har jo efterhånden et loppemarked.

Med andre ord. Der er mange om buddet, når det gælder loppemarkeder, og det har nu ramt Lions Solrød, fortæller Stig Johansen, som sidste år var præsident for den lille klub.

I 2016 tog Lions Solrød initiativ til et bagagerums-loppemarked i Solrød Center. Målet var naturligvis at få kroner i kassen, så pengene kunne gives videre til nogle gode formål.

Men trods de gode intensioner, så blev det aldrig en succes.

- Vi må jo bare konstatere, at vi er blevet overhalet inden om at andre loppemarkeder her, der og allevegne. Derfor er vi stoppet med bagagerums-markederne. Sælgerne udeblev - og dermed naturligvis også køberne.

Heldigvis har Lions Solrød andre aktiviteter, der er med til at skaffe penge. De sælger julelodder, laver en sommeravis og så har de fået en god tjans med at stå i nogle af ølboderne ved Roskilde Dyrskue.

- Men vi har også behov for at lægge hjernerne i blød for at finde på nyt. En idé kunne være at genopleve vores halfester, fortæller Stig Johansen.