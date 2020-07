Se billedserie Foto:Thomas Olsen 140720SOLRØD HAVDRUP LINEDANCERS Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Linedancere: Man bliver så glad i låget af at danse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Linedancere: Man bliver så glad i låget af at danse

Solrød - 18. juli 2020 kl. 08:38 Af Tekst: Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De kommer for at grine, vende verdenssituationen, holder styr på vægten - og så kommer de ikke mindst for at danse. Hver for sig - men sammen. Et stærkt fællesskab, hvor der altid er plads til flere. Faktisk rigtigt gerne mange flere. Og skulle der dukke en mand eller ti mænd op, skal de være særdeles velkomne - selvom det ind imellem kan være svært at få indført et ord!

DAGBLADET sætter i den kommende tid fokus på nogle af Solrøds utallige foreninger. Første stop er Solrød-Havdrup Linedancers, som i år kan fejre 20 års jubilæum.

Men midt i glæden ved de mange år på bagen, må de også sande, at det kniber gevaldigt med at »lokke« nye til.

Der er i dag 67 medlemmer - alle kvinder. Medlemstallet har været støt faldende. I storhedstiden var de 120 aktive.

- Og vi bliver jo ikke yngre, fortæller Lene Melby, som sammen med Lone Cheung har påtaget sig jobbet som instruktører.

- Linedance appellerer nok ikke til de unge.

Musikgenren burde ellers ramme alle aldersgrupper. Der bliver danset til alt fra country til ABBA, nyklassikeren »Avenuen« og sågar Volbeat.

- Nogle danse er lettere at danse - andre svære. Og vi kan da godt finde på at drøne rundt, griner Lene Melby.

- Ja, ja, alt er relativt, kommer det tørt fra een af danserne.

Hvorfor skal man så lige vælge linedance?

- Hvis du godt kan lide at danse, og du ikke kan få lokket manden med, så er muligheden her. For her danser vi sammen - men hver for sig, lyder forklaringen.

Yngste aktive er 58 år - den ældre har rundet de 80.

Hvorfor er det svært at få nye medlemmer?

- Solrød Kommune har så mange tilbud. Vi gør ellers hvad vi kan for at vise os frem. Vi stiller gerne op og giver opvisning, når vi bliver spurgt. Vi har det rigtigt sjovt, når vi optræder. Nogle bryder sig dog ikke om at danse foran andre, fortæller Lene Mejlby.

Hvordan har corona-pausen ramt jer?

- Det har godt noget været svært. Der er nok røget et par corona-kiloer på de sidste måneder. Man har i den grad manglet at være sammen med de gode venner og så de seks timers dans om ugen, sukker een af kvinderne.

Så ikke siden 10. marts har de været sammen og linedance. Det har været hårdt for de danseivrige kvinder, hvor 13 var mødt frem, for at få en snak med DAGBLADET og ikke mindst igen få gang i bentøjet.

- Men bliver så glad i låget af at danse, storsmiler en af danserne, mens Lene Meljby er ved at finde musikken frem på anlægget.

Så snart musikken gik i gang for fuld damp, linede kvinderne op, smilene steg og så kom der ellers gang i bentøjet.

Målet er at da skal danse synkront. Men det er ikke det vigtigste.

- Det vigtigste for os, er at have det sjovt, er der enighed om.

Hver gang de mødes for at danse - og hyggesnakke - på Solrød Gl. Skole, er de igang i halvanden time. Og så kan der godt komme sved på panden - men hele tiden smil på læberne.

Nu bliver der skruet op for Trine Dyrholm og »Avenuen«. Den er god at danse til - og så er det svært ikke at synge med. Så det gør de dansende kvinder, mens de gør deres bedste for at følge med Lene Melbys instrukser.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen 15sol ton linedance her i stedet