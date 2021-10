Send til din ven. X Artiklen: Liberal Alliance er klar til at slå rekord - igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Liberal Alliance er klar til at slå rekord - igen

Solrød - 20. oktober 2021

Valgdebat

Solrød: "Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ve' det" - men Liberal Alliance i Solrød var faktisk lidt af en solstrålehistorie ved kommunalvalget i 2017.

Mens partiet landsresultat lå på beskedne 2,59%, var Solrød højdespringeren blandt landets kommuner, med en opbakning på hele 6,69%. Dette gjorde LA i Solrød større end såvel Konservative og Havdruplisten.

Havde blot 54 flere vælgere sat X ud for for liste I, havde Liberal Alliance således fået to byrådsmedlemmer valgt ind - og det gør os faktisk meget fortrøstningsfulde, i forhold til det forestående kommunalvalg.

Mange borgerlige vælgere har nemlig noteret sig, at Liberal Alliance er det eneste borgerlige parti, som både har arbejdet for at holde skatten i ro, og som har vendt tommelfingeren nedad, til såvel transportcenter som udvidelse med et ekstra biogasanlæg.

Derfor glæder vi os til (igen), at give vores konservative kollegaer baghjul, og tager i den forbindelse de konservatives borgmesterkandidatur med ophøjet ro.

Solrød har brug for en ny borgmester, og chancen for at LA bliver et borgmesterparti er i vores optik mindst lige så stor, som at det bliver Konservative der sætter sig i borgmesterstolen.

Emil Blücher

Borgmesterkandidat, Liberal Alliance