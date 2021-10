LAer Emil Blücher (bagved Bo Nygaard Larsen) kæmpede sin sag, selvom 18 allerede havde givet hinanden håndslag på budgetaftalen. Foto: Jesper From Foto: FROM

Lang debat om vedtaget budget

Solrød - 13. oktober 2021 kl. 12:52

Solrød: - Det er svært at se, at vi befinder os på samme planet som Emil.

Ordene kom fra Ivar Haugaard-Hansen (V) og var adresseret til Emil Blücher (LA), der som den eneste ikke er med i budgetaftalen 2022-25.

Selvom det massive flertal var på plads inden "byrødderne" indtog deres pladser i byrådssalen mandag aften, så afholdt det ikke fra en lang og livlig debat.

Det stod klart, at Emil Blücher havde et behov for at udtrykke, hvorfor han som ene mand var sprunget fra budgetforhandlingerne.

- Man kunne få det indtryk, at Liberal Alliance ikke vil tage ansvar. Det er ikke rigtigt. Vi står udenfor på grund af et ultimativt krav om at skatten skulle op for at komme til forhandlingerne. Vi har fremsat et 21 sider alternative budgetforslag.

Herefter remsede han en række tiltag op: Et medborgerhus i den gamle Fakta-butik i Havdrup. At man allerede nu skulle gå i gang med et friplejehjem. 30 millioner kroner afsættes til trafikforbedringer over de næste fire år. Og så understregede han, at det ikke er LA-politik, at "sende en regning på 48 millioner kroner til borgerne via skattestigningen". Blücher talte varmt for at man i forbindelse med renoveringen af taget på Munkekærskolen ville kigge på mulighed for at bygge en ekstra etage på skolen. Han talte for hundeskove i Havdrup og Solrød.

Spørgsmålet var så, hvor pengene til de mange investeringer skulle komme fra? Her fremhævede han, at udgifterne til administration er steget 15 procent over de seneste otte år.

- Det er simpelthen for højt.

Blücher slog endnu engang fast, at en renovering af de nuværende rådhus vil være en holdbar løsning. Altså ingen tilbygning - og slet ikke et Borgernes Hus. Her henviste han til at manges arbejdsmønstre har ændret sig under coronaen.

Mens LA er modstandere af et Borgernes Hus, så er SF mindst lige så meget imod et friplejehjem.

- Den idé er ikke vokset i SFs baghave, understregede Henrik T. Larsen (SF).

Kim Sunesen (V) var ikke lige med på LAs vogn.

- LA vil ikke opkræve 48 millioner kroner og finder derude ekstraudgifter på 69 mio. kr. Det skal finansieres med "kolde hænder" - og sagt at den, som måske har trukket mest på administrationen!

En sidste bemærkning, som Emil Blücher kun havde hovedrysten til overs for.

Børnene mistrives ikke

Den radikale Bo Nygaard Larsens tid i byrådet er ved at runde af. Men som altid lagde han ikke fingre imellem:

- Der har i forbindelse med dette års budget været en del debat, ikke mindst på de sociale medier. Debat er godt, for det er det, demokrati er bygget på. Men det er ikke korrekt, som jeg har læst det flere gange, at Solrød Kommune svigter børnene - og at børnene mistrives. Det er ikke tilfældet.

Han glædede sig generelt over det indgået budgetforlig og fremhævede blandt andet:

- I administrationens budgetforslag var der lagt op til at forkorte åbningstiderne i daginstitutionerne. Dette bliver ikke til noget. Heldigvis. Radikale er glade for, at vi i 2022 kan fastholde de nuværende åbningstider. Det skylder vi børnene, forældrene og familierne. Solrød er en pendlerkommune, og derfor er det afgørende, at vi kan tilbyde vores borgere en så optimal service som muligt, slog Nygaard Larsen fast.

Også Brian Mørch (DF) var tilfreds.

- Det lykkedes at få udsat lukningen af Ungebasen, noget som gør at vi kan vi kan vinde tid, og sikre en fornuftig løsning for nogle af vores allermest sårbare unge. Det lykkedes også at forpurre besparelsen på lukningen af daginstitutionerne - altså en time i ydertimerne. Klippekortet, som vores svage og sårbare ældre kan bruge, når de har brug for en ekstra hånd til et eller andet, bevares, lød det.

Socialdemokratiet er godt pænt tilfredse med budgettet. Men Jonas Ring Madsen pointerede dog:

- For selvom vi står med et sparebudget, hvor vi må spænde livremmen ind, er der blevet plads til flere gode tiltag.

Børn og ældre fylder en del i budgettet.

- Som konsekvens af de store udfordringer, vi har med at finde plads til vores børn i dagtilbuddene, er det godt at vi sidder med en aftale, som giver mere kapacitet på området. Både aftalen om ny integreret daginstitution i strandområdet og udvidelsen af naturbørnehaven, vil give mere plads til vores børn og børnefamilierne bedre mulighed for at vælge det pasningstilbud, der passer ind i den enkeltes familieliv. Ikke mindst giver den øgede plads i daginstitutionerne os endelig mulighed for at rulle overgangen til børnehavnen tilbage til, hvor den var en gang. Nemlig til det tredje år.

Og sådan gik snakken så lystigt i over en time på mandagens byrådsmøde - uden at det dog ændrer et komma i budgetaftalen.

Nu skal kræfterne i den kommende tid bruges på valgkampen.