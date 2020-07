Lampetyve på gymnasium

Det er foregået mellem klokken 00.58 og 01.12. Tyven eller tyvene er kommet ind på gymnasiet ved at opbryde en dør til kantinen. Også døren til kontoret var blevet opbrudt. Der hang to ledninger fra loftet, hvor der formentlig havde hængt to lamper. Udstigning formentlig som indstigning, idet skolens resterende døre var lukkede.