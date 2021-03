Se billedserie Der er godt proppet med møbler, køkkenting, legetøj og meget andet, som - primært - komemr flygtningene til gode. Men lige nu ligger alt stille. Det er to af de frivillige, Birgitte Lerche Lauridsen og Niels Holst rigtigt kede af. Foto: FROM

Lager proppet med møbler og hjerterum

Solrød - 13. marts 2021

Der er stille på Frivilliglagret. Alt for stille. Men også her har corona-restriktionerne sat en stoppe for al aktivitet.

- Det er rigtigt skidt, at vi har måttet holde lukket siden december. Men sådan er det. Vi hører fra nogle at brugerne, at de savner os.

Et savn, der er gensidigt.

Sådan fortæller een af de seks frivillige tilknyttet lagret i Den Lille Gade i Solrød Landsby, Birgitte Lerche Lauridsen, som DAGBLADET satte stævne sammen med Niels Holst - een af de andre aktive.

Frivilliglagrets primære funktion er at kunne hjælpe de flygtninge, som kommer til eller allerede bor i kommunen, og som på den ene eller anden måde har brug for hjælp til at skabe en god og velfungerende hverdag.

Lagret er pænt fyldt op med møbler, køkkentøj, tøj, cykler, billedbøger og legetøj. Ting, som lagret har fået foræret af gode borgere, og som de så forærer videre til de trængende.

Men lagret er ikke mindst også et mødested, hvor der er tid og hjerterum til en snak over en kop kaffe eller til at få ordnet cyklen, hvis den lige trænger til et eftersyn.

Det er også stedet, hvor flygtningene kommer, når de har fået et brev i e-boks eller et brev fra kommunen, som de ikke lige ved, hvad de skal stille op med.

Derfor er det også så ærgerligt, at coronaen har sat en midlertidig - og lang - pause for lagret, som ellers havde fast åbningstid hver torsdag klokken 19 til 20.30.

I bund og grund handler det om, at få flygtningene integreret godt i de nye omgivelser og skabe relationer.

- Det er både sproglæring og kulturoverførelse, forklarer Niels Holst.

Frivilliglagret er historien om en succes. Det er Frivilliggruppen som sammen med Landsbylauget kører projektet. Nogle torsdage kommer der ti personer, andre gange har man været helt oppe på 30 flygtninge.

Kommunen stiller lokale til rådighed i det der tidligere var materialegård. På førstesalen har kommunen indrettet værelser til flygtningene. Men da der for tiden ikke kommer mange nye flygtninge til kommunen, er der god plads på førstesalen. Lige nu bor der tre unge flygtninge, men er plads til 14.

Frivilliglagret blev en realitet tilbage i 2016, hvor vi alle husker flygtninge komme vandrende på motorvejen, og hvor omkring 50 flygtninge kom til Solrød. Siden er det stilner markant. Men selvom det for øjeblikket kun er få flygtninge, som »lander« i Solrød, så skal de få også have en god velkomst og få hjælp til at falde på plads - fysisk og psykisk.

Her udfylder Frivilliglagret en vigtig rolle.

- Nogle kommer måske med deres cykel for et få løst et lille problem - lappet cyklen, skiftet kæde - og det kommer der mange gode snakke ud af, forklarer Birgitte Lerche Lauridsen.

Det at komme op på en cykel og ikke mindst holde balancen, har vist sig som noget af en udfordring for nogle af flygtningene - primært kvinderne.

- Kvinderne har ikke cyklet før, og har ikke en kropslig forståelse . Men i dag cykler mange af dem. Det giver også god mening, for en del læser til sosu'er, hvor de gerne skal kunne cykle, forklarer Niels Holst.

Han »nøjes« ikke med at komme på lagret.

- Du har vel flyttet for samtlige flygtninge i kommunen, lyder det fra Birgitte til Niels.

- Nåe ja, men jeg får altså også hjælp fra nogle af de unge flygtninge, kommer det beskedent fra Niels Holst.

Sproget kan naturligt være lidt af en udfordring. Men det løser sig altid.

- Der er altid een, som kan oversætte, og vi har en frivillig fra Syrien, som kan fungere som tolk, forklarer Niels Holst.

Det har hidtil udelukkende været flygtninge, som fik glæde af de varer, som Frivilliglagret har fået foræret for at kunne give videre. Men med få flygtninge og en godt fyldt lagerhal i Den Lille Gade, er der nu også åbnet op for, at andre trængende Solrødborgere skal kunne få glæde nogle af tingene.

Flygtningene i Solrød kommer fra Syrien, Somalia, Etrea, Iran,. Irak, Der bor også folk fra Kina, Rusland og Vietnam i kommunen. De får primært lektiehjælp.

- Vi frivillige er jo »ufarlige«, fordi vi ikke stiller krav, som hvis flygtningene gik i skole, fortæller Birgitte Lerche Lauridsen.