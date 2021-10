Lær at tackle hverdagen som pårørende starter op igen i Solrød Kommune

Er du pårørende til et menneske med langvarig sygdom, og har du brug for hjælp til at tackle de nye udfordringer? Oplever du, at dit liv har ændret sig markant, både praktisk, følelsesmæssigt og økonomisk, efter en nærtstående er blevet ramt af en sygdom? Så er der hjælp at hente i et gratis kursus, som Solrød Kommune tilbyder.

Du har nu mulighed for at komme på et selvhjælpskursus sammen med andre pårørende, hvor I kan udveksle erfaringer, få inspiration og støtte hinanden. Kurset 'Lær at tackle hverdagen som pårørende' er et kursus for dig over 18 år, der er eller har været tæt på et menneske med langvarig sygdom. Kurset indeholder træning af teknikker og værktøjer til at tackle de udfordringer, som følger med det at være pårørende til et sygdomsramt menneske. Pårørende kan blive så påvirket af de nye omstændigheder, at de selv udvikler sygdomme som stress eller depression. På kurset arbejder du blandt andet med håndtering af konflikter, at træffe beslutninger og teknikker til vejrtrækning og afspænding.