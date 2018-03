Benny Hansen har skabt sit eget job med Helse Massage. Hans motto er: »Just do it!«. Nye iværksættere kan møde Benny 15. marts og høre, hvordan han gennem 25 år har skabt sig en stabil kundekreds.

Læg godt fra land som iværksætter

Solrød - 14. marts 2018

På årets første opstartsmøde for nye iværksættere får du god mulighed for at tage stilling til, om du skal satse på at blive selvstændig.

Deltagerne får viden om, hvordan du kommer godt fra start. Du kan også networke med andre i samme situation som dig. Derudover møder du massør Benny Hansen, der i 25 år har ernæret sig som selvstændig med klinik i privatboligen i Solrød.

Greve-Solrød Erhvervsservice, der er en del af ErhvervsCentret, holder møde for borgere, der overvejer at etablere egen virksomhed, eller som allerede har etableret sig og fået de første kunder. Det foregår på Solrød Rådhus torsdag den 15. marts fra kl. 16.30 til 20.30. Det er gratis at deltage, men husk tilmelding på ErhvervsCentrets hjemmeside.

Til mødet vil Benny Hansen, der er indehaver af Helse Massage, fortælle om, hvordan han er lykkedes med at skabe sig sit eget job ved at give afspændingsmassage til kunder, der har problemer med ryg, lænd eller en skæv hofte. Massagen gives med lange, rolige strøg, der påvirker det centrale nervesystem, så kroppen selv danner smertelindrende stoffer.

Før og efter indlæggene vil der være mulighed for netværk og yderligere dialog med indlægsholderen og de øvrige deltagere.

Det er gratis at deltage i mødet, men tilmelding er påkrævet via ErhvervsCentrets hjemmeside: erhvervscentret.greve.dk.