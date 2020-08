Emil Blücher er ikke i tvivl om, at skatten bliver hævet i Solrød. Men det kommer ikke til at ske med LAs stemme. Foto: Solrød Kommune

LA: - Nej tak til skatteforhøjelse

Folketinget har givet mulighed for, at 15 kommuner med tab på udligningsordningen kan sætte skatten op.

- Skatteforhøjelsen er en anbefaling fra administrationen og borgmesteren. Det er ikke noget, som er besluttet igen. Og LA stemmer ikke for skatteforhøjelsen. Solrød Kommune har en sund økonomi, og desuden vil vi fortsat få indtægter på grundsalg. Fra Cordozagrunden i nærheden af 100 millioner kroner. Og hvis der ikke bygges nyt rådhus for et trecifret beløb på stationspladsen, så vil der også være mulighed for indtægter fra den grund. Desuden er der byrådsflertal for udbyggelse i Solrød Landsby.