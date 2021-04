Fra onsdag er der alle dage åbent for kviktest i Solrød Idrætscenter. Foto: Solrød Kommune

Kviktest alle dage i Solrød Idrætscenter

Solrød - 06. april 2021 kl. 08:18 Kontakt redaktionen

De to walk in kviktestcentre i Solrød Kommune er så populære, at Falck nu har besluttet, at udvide åbningstiderne i kviktestcenteret i Solrød Idrætscenter.

Det betyder, at du fra onsdag den 7. april uden at bestille tid kan blive testet med den korte vatpind alle dage i Solrød Idrætscenter fra kl. 9-19. Samtidig har Falck sat aldersgrænsen ned, så børn ned til 6 år kan blive testet, hvis der er samtykke fra deres forældre til testen. Børn skal selv kunne medvirke til testen.

Hvis du skal frem til kviktestcenteret i Solrød Idrætscenter, skal du ikke gå igennem Solrød Idrætscenter, da der er direkte adgang til kviktestcenteret fra Engmosevej. Der er opsat skiltning på stedet, som hjælper dig på vej.

Hvis du parkerer ved Tingryds Allé, skal du gå højre om hal C for at komme frem til testcenteret.

Vær opmærksom på, at kviktestcenteret i Solrød Idrætscenter ikke har åbent i dag, tirsdag 6. april.

Du kan også fortsat blive kviktestet med den korte vatpind uden tidsbestilling i Havdrup, hvor Falck har et kviktestcenter i den gamle Fakta-butik på Møllemarken 12, 4622 Havdrup.

Testcentret i Havdrup har åbent: Tirsdag kl. 9-19, torsdag kl. 9-19 og lørdag kl. 9-19.

Du kan også fortsat blive testet for covid-19 i Aktivitets- og Frivilligcenteret, hvor Region Sjælland har et PCR testcenter. Der er åbent for testning hver tirsdag og torsdag kl. 10-19. De øvrige hverdage har testcenteret åbent kl. 10-15.

Du bestiller tid til test på www.coronaprover.dk med NemID eller på telefon 70204233.

Der er direkte adgang til testcenteret fra gaden, så du skal ikke gå ind gennem indgangen til Aktivitets- og Frivilligcenteret. Adressen er Aktivitets- og Frivilligcenteret, Solrød Center 85.

Du kan se resultaterne af både din kviktest og din PCR test på www.sundhed.dk eller i app'en MinSundhed.