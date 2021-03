Charlotte Bak Torp, Lotte Schmidt, Lene Alexander og Helene Bang Liebst er gået sammen og har åbnet behandlingscenteret MaNa i Solrød.

Kvartet går efter at genfinde balancen

Solrød - 27. marts 2021 kl. 09:52 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Fire kvinder har netop åbnet MaNa, som er et nyt behandlingscenter på Solrød Strandvej 92 i Solrød, hvor en bred vifte af uddannelser er samlet til at hjælpe stressramte, parforhold og familieliv i ubalance.

MaNa er et polynesisk og melanesisk begreb, der betyder "at være virkningsfuld, at være effektiv, at være realiseret" - og det er missionen for de fire behandlere, Charlotte Bak Torp, Lotte Schmidt, Lene Alexander og Helene Bang Liebst, der står for det nye behandlingscenter.

- I vores samfund prøver vi ofte at leve op til nogle helt urealistiske forventninger både privat og på arbejdet. Det kan skabe en følelse af aldrig at nå i mål. Vi vil gerne hjælpe den enkelte til at opnå større ro og balance. Det er muligt at skabe et liv, som rummer alt det vi holder allermest af, siger stresscoach, master coach og mindfulness-instruktør Lotte Schmidt, det bakkes op af familieterapeut og skilsmisserådgiver Charlotte Bak Torp:

- En vigtig del af vores mission er at få genskabt en balance for de personer, par og familier, vi arbejder med. En balance i familiens relationer giver en større trivsel - både i fællesskabet og i den enkeltes liv, hvor vor tids krav eller forventninger kan få selv den mest afklarede person til at tvivle på, om det nu er "godt nok".

Charlotte Bak Torp, der især arbejder med familier, som slår revner, eller par der enten er på kanten af en skilsmisse, eller forsøger at få en skilsmisse til at fungere uden af rive børnene midt over, kan eksempelvis blive supporteret af Lene Alexander, der kan hjælpe med parterapi eller agere som sexolog.

Ret uset i Danmark er Lene Alexanders kompetencer som taktilbehandler. En behandlingsform, der ellers er velkendt på den anden side af Øresund hos vore svenske naboer.

- Taktil betyder egentlig bare berøring. Det er en klinisk dokumenteret metode, der stimulerer produktionen af oxytocin, også kaldet nærheds- og kærlighedshormonet. Det reducerer uro og stress i kroppen. Forbedrer koncentrationsevnen, øger blodcirkulation og fordøjelsen, og søvnen bliver bedre. Igen det skaber balance, fortæller hun.

Med MaNas mission er det ikke overraskende, at hele to behandlere har en uddannelse som stresscoach. Udover Lotte Schmidt er også Helene Bang Liebst certificeret stresscoach.

- Vi ser desværre flere og flere, der kommer til os og andre med stress. Jeg er ved at tage en ekstra uddannelse som psykoterapeut for i endnu højere grad at kunne hjælpe med den stress, der kommer indefra. Med en bredere tilgang, kan jeg sammen med klienterne bedre finde ind til roden og genfinde balancen, fortæller Helene, der både tilbyder behandling en-til-en og i gruppeforløb.