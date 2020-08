Kunsten vender tilbage

Solrød Kunstforenings medlemmer er rigtig glade for, at der igen - på trods af Covid 19 - kan holdes udstillinger med ferniseringer.

- Jeg maler ofte stilleben, jeg tager udgangspunkt i enkelte ting, jeg holder af. Efterhånden som jeg maler, udvikler jeg motivet, tilføjer nyt og afprøver farvevirkninger. Jeg forsøger at få malet lys ind i mine malerier".

Hanne henter inspiration hos sine to forbilleder: Pia Fonnesbech ( www.piafonnesbech.dk ).

- Jeg holder af hendes motiver og spændende farvekombinationer - og David Hockney ( www.Hockney.com ) - for hans stærke farver og farvesammensætninger.

At opsætte en udstilling er en krævende opgave, og der er sammen med Ingrid Høyberg og hendes hjælpere, brugt megen tid på at vurdere, hvordan værkerne tager sig bedst ud.

Alt dette har du mulighed for selv at se og vurdere, når der inviteres til fernisering den 30. august kl. 15.00. Der vil du også opleve klassisk koncert udført af 3 professionelle musikere, og Kirkens Hus er vært. Arrangementet er åbent for alle, og der er gratis adgang.