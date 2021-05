Efter den lange coronapuse, vender kunsten nu tilbage på Solrød Bibliotek og Kulturhus. Udstiller er Lis Egebjerg.

Send til din ven. X Artiklen: Kunsten er tilbage på biblioteket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunsten er tilbage på biblioteket

Solrød - 03. maj 2021 kl. 09:24 Kontakt redaktionen

Det kan man se på maj-udstillingen i Solrød Bibliotek og Kulturhus 8. til 21. maj, der viser smukke eksempler på disse relativt sjældne udtryksformer. Det er faktisk meget enkelt og kræver blot talent og fantasi for at opnå, at værkerne bliver noget ud over det almindelige. Det er i høj grad lykkedes for Lis Egebjerg, Solrød Strand, som vi har talt med forud for udstillingen:

- Relativt sent i min karriere som folkeskolelærer og efter at have været på et utal af forskellige kurser, var skolens (Jersie Skole) lærere inviteret på et kursus i Relief Marmorering. Og det var overraskende nok så anderledes og så inspirerende, at det 'måtte' jeg kaste mig over. Som sagt så gjort og jeg blev i den grad fanget af det, og de muligheder som jeg kunne se i det, at det også blev en dejlig beskæftigelse, da jeg overgik til min pensionisttilværelse, fortæller Lis Egebjerg.

- Processen er næsten som et knips med fingeren, så jeg vil da gerne benytte lejligheden til at viderebringe min opskrift. Man tager et stykke sulfitkardus hvorpå man påfører 'melklister'. Derpå tager man et stykke farvet silkepapir i dobbelt størrelse, og krøller det så meget man lyster. Så folder man silkepapiret ud, og trykker det på karduspapiret, og med skiftende bevægelser får man farven / farver hvis flere ark silkepapir til at indføje sig i melklisteret. Når det hele er tørt, pensles det med majsstivelse. Når det ligeledes er tørt, tager man en suppeske e.l. og gnider billedet til det bliver glat. Og så .. wauw og held og lykke.

Den anden del af Lis Egebjergs udstilling er de tørrede blomster og blade m.m. Om dette fortæller Lis:

- Jeg blev inspireret af en udstilling på 4. etage i Illum i starten af 2020 udført en japansk kunstner - meget smukt. Men det er Nicolai Berg, der efter sigende har opfundet denne måde at illustrere, hvad forfald kan vendes til. Jeg blev i den grad grebet af processen og ikke mindst resultatet, så det er en fast del af min vågne tid, når ellers basismaterialet er til stede i naturen. Kan varmt anbefales, især da det samtidig giver en mere intens oplevelse af naturen - nær og fjern.

Der er fernisering lørdag 8. maj kl. 11-13.