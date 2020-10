Butikschefen fortæller, at kunderne har taget godt imod nyt krav, der kunne have skabt konflikter under indkøbsturen. Foto: Torben Thorsø

Kunder tager nyt krav med ro

Fra torsdag morgen blev det påbudt at man også skulle bruge mundbind under indkøbsturen.

- Vi er faktisk meget positivt overraskede over, hvor godt kunderne har håndteret det. Vi havde da frygtet, at man skulle diskutere det nye påbud med enkelte kunder, men der har overhovedet ikke været nogle problemer.

Butikschefen viser desuden, hvordan der ligger mundbind fremme til de kunder, der skulle have glemt det. De ligger lige i indgangen, hvor man kan tage et ved ankomst og så betale nogle få kroner ved kassen.

- Vi har også fået lavet en særlig key-hanger som kunder kan få udleveret, og have hængende synligt på sig, hvis de er forhindret i at bruge mundbind. På den måde kan de undgå fordømmende blikke fra andre kunder, forklarer hun videre.

- Det ér jo ikke det fedeste at gå med, men hvis det er det, der skal til for at undgå smittespredning, så gør vi det gerne, siger hun med et smil.