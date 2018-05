Se billedserie På et fyraftensmøde torsdag aften blev projektet Strandens Hus præsenteret af Solrød Strand Grundejerforening. Projektet inkluderer blandt andet en attraktiv restaurant på grunden for enden af Østre Strandvej. Illustration: Solrød Strand Grundejerforening

Kritik af Strandens Hus

Solrød - 18. maj 2018 kl. 14:46 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En restaurant med enestående udsigt over det blå vand i Køge Bugt samt kiosk og flere faciliteter til vandsport.

Det er bare nogle af de kvaliteter som Strandens Hus rummer, lød det på torsdagens fyraftens møde, hvor emnet var »at skabe de bedste muligheder« i området for enden af Østre Strandvej i Solrød. Her fremlagde Solrød Strand Grundejerforening projektet, der i følge grundejerne er skabt i samarbejde med foreningssammenslutningen Solrød Vandsport.

- Det er summen af næsten et års arbejde, fortæller Jens Bang Liebst, der er formand for grundejerforeningen.

Baggrunden for projektet er, at de klubber, som bruger vandet og holder til på de kommunale grunde for enden af Østre Strandvej i årevis har efterspurgt opdaterede faciliteter til et stigende antal medlemmer.

Der er dog ikke udelt begejstring for projektet, der kritiseres for ikke i tilstrækkelig grad at skabe forhold, der gør det muligt for de eksisterende klubber, at tiltrække medlemmer fra hele kommunen.

- Det er et besnærende projekt, men det lægger ikke op til at klubberne i området reelt kan vokse i takt med efterspørgslen, lyder det fra Lars Juhl, der er formand for Solrød Strand kajakklub.

Han påpeger, at der for eksempel skal mange flere parkeringspladser til, hvis folk fra hele Solrød Kommune skal have mulighed for at deltage i klubarrangementerne på Østre Strandvej, hvor huset er projekteret.