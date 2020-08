Send til din ven. X Artiklen: Kritik: Byrådet accepterer tvivlsomme interesser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritik: Byrådet accepterer tvivlsomme interesser

Solrød - 01. august 2020 kl. 05:46 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan kan Solrød Byråd i sagen om Strandens Hus bare acceptere, at en privat part får større indflydelse end naboernes gentagne protester over projektet.

Det er det spørgsmål flere naboer sidder tilbage med, på baggrund af sagen, hvor projekt Strandens Hus på enkelte punkter er tilpasset ønsker fra en lokal aktør med flere kasketter på.

Der er tale om formanden for Solrød Strand Grundejerforening, Jens Bang Liebst, som lige fra begyndelsen har været meget engageret i udformningen af strandens Hus. Som DAGBLADET gengav i et længere høringssvar i går.

- Han bliver beskrevet som en »lokal ildsjæl«, der bare vil skabe noget for borgerne i Solrød. Problemet i sagen omkring Strandens Hus er bare, at det er helt uklart, hvem han er ildsjæl for. Er det i forhold til arkitektvirksomheden Denkbar, som har lavet oplægget og som han er direktør/ejer af, er det i forhold til Solrød Strands grundejerforening, Solrød Vandsport, der skal bruge de offentlige faciliteter - eller er det i forhold til private investeringer? Det er et grumset billede Jens Bang Liebst efterlader sig i denne sag - han har simpelthen for mange kasketter på, siger Hans Birk Nielsen og fortsætter:

- Ét er, at han har en sammenblanding af interesser, men byrådet er bekendt hermed og accepterer det - det er endnu værre.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra borgmester Niels Hörup (V), da han holder ferie. Han henviser i stedet til løsgænger Claus redder Madsen, der i øjeblikket er fungerende borgmester.

Claus Redder Madsen erkender, at han ikke kender sagen i detaljer, men giver udtryk for tillid til administrationens håndtering undervejs og til de motiver sagens private parter måtte have:

- Det er et næsten enigt byråd, der har besluttet at igangsætte Strandens Hus og jeg synes, det er positivt, når engagerede borgere udviser interesse for, hvordan vi udvikler vores by og kommune. Derfor har jeg som løsgænger også selv stemt for projektet, som jeg tror vil være til glæde og gavn for Solrøds borgere, når det er færdigt.

Han vil ikke svare på, hvorvidt det er »klogt« at lytte så indgående til en privat mand, der tydeligvis har flere kasketter på i sagen. Claus Redder Madsen henviser her til den klage over processen, der er indsendt til Planklagenævnet:

- Ud fra det jeg har fået oplyst er det netop noget af det som Planklagenævnet skal tage stilling til, så i øjeblikket afventer vi deres afgørelse i sagen.