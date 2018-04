Kristina fra Havdrup får en overraskelse

Mens hovedpersonen er et andet sted, hjælper familie og venner værten og ekspertteamet med at skabe opdaterede rammer i 10 danske hjem. Til slut præsenteres hovedpersonen for den makeover, deres hjem har gennemgået, og følelserne får frit spil.

I program et møder man familien Friis Winsløw fra Gl. Havdrup. Mikkel har meldt sin kone, Kristina, til programmet. Kristina bor sammen med mand og børn i et gammelt bondehus i idylliske Gl Havdrup. Hun ved ikke, at hendes mand har nomineret hende til 'Sig det med bolig', da han synes, at hun fortjener et varmt og rart sted i det kølige bondehus, der kun har én opvarmningskilde. Mikkel var tæt på at miste Kristina under fødslen, og både hun og deres for tidligt fødte søn Buster skal overraskes med et lunt og lækkert spa-inspireret badeværelse.