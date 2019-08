I gruppen taler de blandt andet om, hvordan det har været at gennemgå MR-scanninger og strålebehandlinger. Foto: Solrød Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Kræftramte kvinder i socialt fællesskab i uformelle rammer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kræftramte kvinder i socialt fællesskab i uformelle rammer

Solrød - 01. august 2019 kl. 10:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En duft af friskbrygget kaffe møder næsen, når du nærmer dig lokale 3 i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Inde i lokalet sidder fem kvinder rundt om et bord, enkelte med strikkepinde i hænderne, og sludrer om løst og fast. Fællesnævneren for disse kvinder er, at de alle er ramt af kræft.

»Frikvarteret« er en gruppe af kvinder, der mødes ugentligt til en snak om alt mellem himmel og jord. Nogle dage er de fem, nogle dage er de ti. Du er nemlig ikke forpligtet til at møde op hver gang, men kan komme, når du føler, at du har lyst og overskud til det. Når kvinderne mødes, er der plads til, at de kan dele deres erfaringer fra sygdomsforløbet med andre i samme situation.

- Vi har alle sammen ægtefæller, børn eller venner, som vi kan dele vores oplevelser med, men det er ikke altid, at de forstår vores situation. Der er det rart at være her i et forum, hvor man virkelig føler sig forstået, og hvor de andre kvinder kan relatere til det, man oplever, siger Susanne Michelsen, som er en af tovholderne i gruppen.

I gruppen taler de blandt andet om, hvordan det har været at gennemgå MR-scanninger og strålebehandlinger. Det er svære samtaleemner, og enkelte kvinder må fælde tårer, når de bliver mindet om alt det, de har overkommet i sygdomsforløbet.

Som en af deltagerne siger:

- Det er netop her, at der er plads til sådan nogle samtaler og historier.

Det er ikke kun kræftsygdommen og dens eftervirkninger, der er samtaleemnet i gruppen. 'Frikvarteret' er et fællesskab, hvor der er plads til den alvorlige samtale, men også til jokes og storslået latter. Blandt kvinderne bliver der lystigt snakket om alt fra, hvordan man bedst bager sine tomater, til hvad de sidst har set eller skal se på Netflix.

Idéen til gruppen opstod, da Susanne Michelsen og Marianne Mouritsen mødte hinanden til genoptræning efter deres kræftbehandling og blev venner kort derefter. De begyndte at se hinanden jævnligt og mødtes for at strikke sammen. En dag kom Susanne Michelsen tilfældigvis forbi en pjece omkring knitfullness. Knitfullness går ud på at være i nuet og få ro i kroppen, mens man strikker.

Det fik Susanne til at tænke på, at man kunne skabe et kreativt frirum for folk, der ligesom hende og Marianne var ramt af kræft. De to kvinder tog derfor kontakt til Aktivitets- og Frivilligcenteret og fik stillet et lokale til rådighed og spredte nyheden om det nye mødested gennem venner og bekendte. Det lykkedes at samle en gruppe af ti deltagere, og på fredag har gruppen et års jubilæum.

»Frikvarteret« er et privat foretagende, så kvinderne skiftes til at medbringe kaffe og kage. Med tiden håber de, at de kan få midler til at dække kaffeudgifter og til at arrangere foredrag eller oplæg for deltagerne.

- Det kunne være virkelig spændende at få en diætist herud, der kunne fortælle noget omkring kost specifikt til kræftramte kvinder, siger Susanne Michelsen.

Du kan mødes med kvinderne hver fredag kl. 10-12 i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Alle er velkommen til at deltage, og det er ikke et krav, at du medbringer et kreativt projekt. Du behøver ikke at tilmelde dig, og du behøver ikke at deltage hver fredag.