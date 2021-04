Kontrolgruppe stopper socialt bedrageri for millioner

I seks år har Solrød Kommune haft en kontrolgruppe, som skal medvirke til at forebygge og standse socialt bedrageri, og år efter år sparer kontrolgruppen kommunen for et millionbeløb.

- At kontrolgruppen nu for 6. år i træk opdager socialt bedrageri i den størrelsesorden, overrasker mig faktisk, men det viser samtidig, at det har været den rette beslutning at nedsætte en kontrolgruppe. Naturligvis skal borgerne have de ydelser, som de er berettiget til, det kan der ikke herske nogen tvivl om. Men hvis man forsøger at få mere, end hvad man har ret til, går det ud over os alle sammen og vores fælles pengekasse, og det er ikke i orden, siger borgmester Niels Hörup og fortæller, at I grove tilfælde bliver det politianmeldt.