Kommuneplan vedtaget - uden indeklemt område

Det skyldes, at statens Fingerplan 2017, som er et landsplansdirektiv, der sætter rammene for udviklingen af hovedstadsområdet, og som dermed også sætter retning for udviklingen af Solrød Kommune, endnu ikke var godkendt, da forslag til Kommuneplan 2017-2029 blev behandlet i byrådet første gang. Arealet tilbageføres derfor nu til et såkaldt perspektivareal, og byrådet har givet bemyndigelse til, at der efterfølgende kan udarbejdes et forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan med tilhørende miljøvurdering for området.