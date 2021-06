Send til din ven. X Artiklen: Kommuneplan blev ekspederet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kommuneplan blev ekspederet

Solrød - 24. juni 2021 kl. 16:40 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Hvis man tror, at det er politikerne i byrådet, der har strikket den nye kommuneplan på knap 500 sider sammen - så kan man godt tro om igen. Den er i store træk udarbejdet af forvaltningen og kan være meget vidtgående alt efter, hvordan man tolker de enkelte dele af den.

Det synspunkt fremførte Emil Blücher (LA), da Solrød Byråd mandag aften tog stilling til, hvorvidt planen skulle sendes i offentlig høring som den forelå.

- Jeg tror godt, jeg tør påstå, at det ikke er alle politikere her, der har læst ethvert komma i kommunalplanen. Men jeg har lært på den hårde måde, at det bør man nok gøre, sagde han og henviste specifikt til de seneste, meget omdiskuterede sager om transportcenteret og udvidelsen af Solrød Biogas.

- Klog af skade vil jeg anbefale, at man som politiker gør lidt mere ud af arbejdet med planen, for der er mange nye ting i den, fortsatte han.

Hans pointe er, at de to områder godt nok var udlagt til formålet i den nuværende kommuneplan - men derfor er det jo ikke givet, at muligheden skal udnyttes.

- Men jeg har erfaret, at man her i kommunen har en tendens til at tolke kommuneplanen meget firkantet, fortsatte han, altså med henvisning til de »muligheder«, der pludselig blev til realiteter. I den forbindelse nævnte han også »mulighederne« for et nyt rådhusbyggeri, der nu bliver skrevet ind i kommuneplanen.

Der var også undren over hele processen fra Radikale Venstres Bo Nygaard Larsen:

- Der har ikke rigtig været en politisk proces op til beslutningen her. Der her været et enkelt udvalgsmøde og et byrådsmøde; det er det! Sådan noget som en simpel PDF, hvor man kunne se den samlede plan fandtes slet ikke i begyndelsen, så man har ikke haft tid til at sætte sig ordentlig ind i tingene.

Han hæftede sig også ved, at selvom der ikke er taget nogen beslutning angående et eventuelt nyt rådhus, så ér man allerede ved at beslutte, hvad der skal ske med det nuværende rådhus...

Dén udlægning af arbejdet med kommuneplanen kunne borgmester Niels Hörup (V) dog, forventeligt, ikke genkende.

- Jeg må sige, at jeg køber ikke ind på den lidt konspiratoriske tilgang til sagen her. Jeg kan kun genkende, at der er blevet arbejdet seriøst med både kommuneplanen og sagen om Solrød Rådhus, sagde han på mødet.

Kommuneplan 2021 bestemmer de overordnede mål og retningslinjer for, hvordan de fysiske rammer i Solrød Kommune kan udvikle sig. Den gælder i 12 år ad gangen, men hvert 4. år skal byrådet tage stilling til, om der er noget i planen, der skal ændres.

Denne gang har byrådet valgt, at Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden skal være udgangspunkt for revideringen af kommuneplanen, og der er særligt tre emner, som byrådet har dykket ned i. Det er 'by- og boligudvikling', 'det åbne land' samt 'klima og bæredygtighed'.

Der var først i kommuneplansforslaget lagt op til mulighed for bebyggelse op til 10 etager i Solrød Center på Stationspladsen, men et flertal i byrådet er enige om, at det skal ændres til 5 etager.

- Kommuneplanen skal forstås på den måde, at den sætter rammen for de muligheder, der er. Det vil sige, at når der i planen f.eks. står, at der er mulighed for at opføre nye boliger i Havdrup eller et byggeri op til 5 etager på Stationspladsen, så er det det spillerum, som byrådet kan planlægge indenfor. Det er ikke det samme som, at tingene sker, men det er inden for de rammer, byrådets råderum ligger. Det er først, når byrådet træffer en konkret beslutning om en lokalplan, at byrådet omsætter kommuneplanens muligheder til konkrete planer - man kan derfor sige, at en kommuneplan er en mulighedsplan, forklarer Niels Hörup.

Nogle af de ændringer, der er blevet tilføjet til det nye forslag for kommuneplanen i forhold til Kommuneplan 2017, er blandt andet en udpegning af Grønt Danmarkskort, som handler om naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser til dyr og planter, en opdateret klimatilpasningsplan og mulighed for at opføre nye boliger ved Havdrup, lyder det i den pressemeddelelse som Solrød Kommune sendte ud efter mødet.

Her lyder der også en invitation fra borgmesteren angående de to borgermøder, der er planlagt:

- Byrådet vil naturligvis også meget gerne invitere borgerne til at deltage i processen omkring kommuneplanen, og jeg håber, at mange vil give sig tid til at deltage i borgermøderne og komme med høringssvar til kommuneplanen."

Kommuneplan 2021-2025 er i høring fra den 28. juni til den 6. september 2021, og der bliver også afholdt to borgermøder den 9. august i Solrød og Havdrup. Der kommer flere oplysninger om borgermøderne på www.solrod.dk, når kalenderen er lidt tættere på august.

Nu kan hele udkastet til Kommuneplan 2021 ses på kommunens hjemmeside og under det seneste byrådsmøde.