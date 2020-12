Smittetallet skal ned - det kommer også til at ramme borgerne i Solrød Kommune henover julen. Arkivfoto: Scanpix Foto: Oliver Sønderbye Therp/ólafur Steinar Gestsson/Ritzau

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen lukker ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen lukker ned

Solrød - 08. december 2020 kl. 08:47 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Regeringen har mandag den 7. december 2020 iværksat en række skærpede restriktioner i 38 kommuner, herunder også Solrød Kommune, for at begrænse smitte med coronavirus. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse

Endnu mangler der en lang række detaljer og vejledninger til kommunerne fra de statslige myndigheder, før kommunerne kan danne sig et fuldstændigt overblik over omfanget af de nye restriktioner, men nedenstående er en oversigt over, hvordan Solrød Kommune på nuværende tidspunkt ved, at både de nye og de allerede iværksatte restriktioner påvirker Solrød Kommunes borgere:

Allerede igangsatte restriktioner, som forlænges til den 28. februar 2021:

- Forsamlingsforbud på 10 personer og anbefaling om begrænsning af social kontakt.

- Krav om mundbind

Nye restriktionerne gældende fra onsdag den 9. december og frem til den 3. januar 2021.

- Solrød Kommune bliver omfattet af de restriktioner, der allerede er iværksat for de 17 hovedstadskommuner og Helsingør, om fx forsamlingsforbud på 10 personer ved udendørs idræt.

- Offentligt ansatte skal som udgangspunkt arbejde hjemmefra og private arbejdsgivere opfordres også til at sikre, at ansatte arbejder hjemmefra, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet.

- Skolebørn fra 5. klasse og opefter sendes hjem til fjernundervisning.

- Dagtilbud er fortsat åbne, det samme gælder for pasnings- og skoletilbud for sårbare unge.

- Alle indendørs kultur- og idrætsfaciliteter lukkes ned - det gælder fx både Solrød Bibliotek og Kulturhus, Aktivitets- og Frivilligcenteret med undtagelse af funktionerne for de visiterede borgere i daghjemmet samt Solrød Idrætscenter, Havdrup Idrætscenter, Jersiehallen og Solrød Kommunale Musikskole.

- Serveringssteder, biografer og teatre lukkes ned, men der er ikke lukket ned for take away.

- Elever og kursister på gymnasiale- og videregående uddannelser samt på voksenuddannelser sendes hjem.

- Samtidig anbefales det, at kun en person fra hver husstand handler ind.

Bekymret borgmester: - Hold nu ud

I Solrød Kommune viser de nyeste tal fra mandag eftermiddag, at der er 112 nye smittede de seneste syv dage, hvilket bringer Solrød Kommune op på en incidens på 481 smittede borgere ud af 100.000. Udviklingen på både lokalt, regionalt og landsdækkende plan bekymrer borgmester Niels Hörup.

- Situationen med coronavirus har taget en stærkt bekymrende udvikling, og jeg tager det her meget, meget alvorligt. Det forstærker min bekymring yderligere, når jeg hører, at der er forældre, der er smittede med Covid-19, som alligevel sender deres børn i skole, eller forældre, som ikke vil lade deres børn teste, siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

- Jeg forstår godt, at det er træls at skulle blive ved med at forholde sig til de mange corona-restriktioner, men som det ser ud nu, er der en alvorlig bekymring for, at hospitalerne ikke kan følge med, hvilket kan få katastrofale følger. Vi er alle sammen nødt til at holde ud og hænge i lidt endnu. Vaccinen er på vej, der er lys for enden af tunnelen, hold nu ud.

Du kan løbende holde dig orienteret om coronasituationen på www.coronasmitte.dk og på www.solrod.dk.