Købmand: Gå alene på indkøb - og hold afstand

Solrød - 17. marts 2020

Ikke alt er som det plejer i Meny i Solrød Center. Men stemningen er god og kunderne er forstående. Så købmand Lars Nielsen hænger bestemt ikke med hovet til trods for at det har været nødvendigt at lave en række ændringer i butikken, for at få det hele til at fungere i denne Corona-tid.

Nogle af medarbejderne er sendt hjemme. Ikke på grund af for lidt af lave, men enten grundet deres alder eller at de på anden måde kan være udsatte omkring smittefare.

- Vi har bedt dem på over 60 år om at blive hjemme. Det er fem medarbejdere. Derudover er tre medarbejdere på skift hjemme, da de har mindre børn, der skal passes. Vi producerer fortsat i slagter- og delikatesseafdelingen, men delikatessen er selvbetjent. Det betyder, at kunderne for en tid må undvære den varme leverpostej og de varme frikadeller.

Lars Nielsen fortæller videre, at der er ingen grund til at frygte for tomme hylder.

- Når det handler om hamstring, så har kunderne her i Solrød opført sig rigtigt pænt, så der er varer nok til alle. Der er masser af varer på hylderne og ingen udfordring.

Købmanden var dog lidt betænkelig torsdag morgen - dagen efter statsministerens dystre udmelding. Han havde som mange andre set og hørt om, at mange folk var gået hamstrings-amok i en række supermarkeder. Så da der ved åbningen af Meny i Solrød Center torsdag morgen klokken 8 allerede stod 15-20 kunder og trippede udenfor butikken, frygtede Lars Nielsen, at nu gik folk også på toilet-, ble- og gær-hamstring. Det var heldigvis ikke tilfældet.

Kun to gange har der været kunder, som havde lidt travlt med at få nok til sig selv.

Et af de absolut vigtigste virkemidler mod at blive smittet, er at holde afstand. Og det gælder altså også, når der skal fyldes i indkøbsvognen.

- Vi har monteret tapestrimler på gulvet ved kasserne, så kunderne - lidt som på apoteket - holder afstand til hinanden, forklarer købmand Lars Nielsen, som erkender, at det ikke er for kønt, men fungerer.

- Og så kan vi ikke tilbyde den samme kundekontakt, som vi plejer. Vinmanden arbejder hjemmefra. Han står altså ikke og kan rådgive i vinafdelingen, men kunderne er velkomne til at ringe hjem til ham, hvis de har brug for hans hjælp. Vi forsøger heller ikke at være så mange medarbejdere synligt i butikken. Normalt fylder vi på hylderne i åbningstiden., Nu gør vi det primært, når der ikke er kunder i butikken, fortæller købmanden, som har en klar opfordring til kunderne:

- Jeg vil gerne opfordre til, at man kun kommer én ad gangen, når man skal ud og købe ind - fremfor at man tager hele familien med på indkøb. Så hellere lade far tage på indkøb, mens mor passer børnene - eller hvordan det passer bedst, opfordrer købmand Lars Nielsen.