Kniv, narkolugt og bøvl med nummerpladen

En narkometertest indikerede, at den 28-årige var påvirket af hash under kørsel, hvorfor han blev sigtet og anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse af euforiserende stoffer. Ved nærmere undersøgelse af bilen og dens nummerplader viste det sig, at nummerplader ikke hørte til køretøjet, og selve bilen hverken var registreret eller lovpligtig ansvarsforsikret i forbindelse med brug på vejene. Politiet afhørte den 28-årige om de forskellige overtrædelser af lovgivningen, og da han ikke kunne nogen forklaring på ejerforholdet eller på, hvordan han var kommet i besiddelse af bilen, beslaglagde politiet personbil med henblik på nærmere undersøgelse af ejerforholdene. Efter udtagelse af blodprøven og afhøring til sagerne løslod politiet den 28-årige, som dog kan forvente at høre nærmere fra politiet efter de mange sigtelser.