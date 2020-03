Se billedserie Her er det Emma, Liva og Katrine med deres flotte garder, som er sammensat af forskellige geometriske figurer. Foto: Torben Thorsø

Knald på kreative naturfag

Solrød - 05. marts 2020 kl. 12:45 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gardere er ofte nogle flotte fyre, men det var nu ikke kun derfor, at pigerne fra Havdrup Skole havde taget livtag med at fremstille en mandshøj garderfigur.

- Vi ville lave noget stort, hvor man kunne få alle de forskellige figurer i spil, forklarede Emma, Liva og Katrine.

De fortalte, hvordan den store garder var sammensat af blandt andet firkanter, rektangler og et rundt hoved, der kræver formlen for rumfang, hvis man skal regne rummeligheden ud - som netop var en af dagens opgaver at illustrere.

Alt det havde pigerne fra 6. A fuldstændig styr på, og figuren var et godt eksempel på den kreativitet, der blev lagt for dagen i årets udgave af »Naturfag i spil«, der udfordrer alle 6. klasserne i Solrød Kommune.

- Vi har arbejdet rigtig meget med vores garder, og det har været rigtig sjovt, samtidig med, at vi har lært meget, fortalte pigerne videre og bemærkede, at det ikke mindst var skægt at arbejde så tæt sammen om et projekt, der skal vises frem for andre.

Andre steder i Solrød Idrætscenter kunne man opleve naturfaglige løsninger til alt fra kystsikring til fokus på de 17 verdensmål.

Da dommerne havde hørt og set alle præsentationer, blev der kåret en vinder for hver af de otte opgaver, og den klasse, der havde vundet flest opgaver, løb med titlen som vinder af Naturfag på Spil 2020. Det blev 6.A. fra Munkekærskolen, der blev kåret som vinder af Naturfag på Spil 2020. Hele klassen vandt en naturfaglig oplevelsestur, og de må selv bestemme, hvor turen går til.

Fakta: De otte opgaver

1. Lav en bestemmelsesnøgle for affaldssortering.

2. I skal bygge en model af en dansk bro.

3. I skal lave en rumlig figur, der har et rumfang på 1m3.

4. Vis, hvad der skal til for, at et frø kan spire, og en plante kan gro. Planten skal blive så høj som muligt.

5. Lav en konstruktion, som transporterer et kogt æg ned fra fire meters højde - uden at ægget går i stykker.

6. Undersøg og konstruer ideer til, hvordan oversvømmelser kan undgås.

7. Opfind et spil, som handler om træer i Danmark. I skal bruge Micro:bit i jeres spil.

8. Lav mindst otte forskellige aktiviteter, som viser noget om reaktionstid.