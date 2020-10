Klokker tager Zimmermans plads

- Peter er en engageret person og lidt af en ildsjæl i Kirke Skensved, hvor han bor og er en del af menighedsrådet. På byrådets vegne vil jeg ønske ham hjertelig velkommen i byrådet samtidig med, at jeg gerne vil sige 1.000 tak til Sabrina Zimmerman for hendes med- og modspil samt ikke mindst hendes store og engagerede indsats i folkestyrets tjeneste. Det har været en sand fornøjelse at arbejde sammen med Sabrina, og jeg ønsker hende det bedste for fremtiden, siger borgmester Niels Hörup.

- Det er nyt for mig at sidde i byrådet, men det er absolut ikke nyt for mig at kere mig om Solrød Kommune og mine medborgere. Særligt vores landsbyer har en plads i mit hjerte, og jeg glæder mig til at tage fat på byrådsarbejdet, siger Peter Klokker.