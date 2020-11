Kiosk-tyve: Stjal en pose chips og smadrede dør

Lørdag klokken 23.04 anmeldte personalet i en 7Eleven-kiosk på Shell-tankstationen på Janesvej, at en gruppe på fem unge mænd kl. ca. 22.50 havde stjålet en pose chips og efterfølgende ødelagt indgangsdøren for at slippe væk uden at betale for varerne.