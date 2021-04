Kim Sunesen (V): - Uenighed er velkommen, men...!

Men det er min klare oplevelse, at niveauet er dalet, og det er svært at opretholde en rimelig og voksen debat og dialog i flere grupper på fx Facebook. Af samme årsag har jeg trukket mig fra flere af disse grupper, da jeg ikke mener, at min fritid er bedst anvendt der.

Det leder til, jeg jævnligt bliver skudt i skoene, at jeg ikke ønsker at lytte til borgerne. Det kunne ikke være mere forkert. Jeg har alle dage være enormt interesseret i en god og direkte dialog. Det betyder ingenlunde, at jeg ikke ønsker at debattere med personer, som er uenige med mig. Det skal bare ske på en ordentlig måde. Faktisk er et jo oftest i mødet med mennesker af en anden virkelighedsopfattelse, at man flytter sig og de bedste løsninger findes.