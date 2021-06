Der kom mange informationer på bordet for de måske kommende byrådsmedlemmer. De var anden gang, at Solrød Kommune havde et introduktionsmøde om det at sidde i byrådet.

Kandidater på skolebænken

Onsdag havde en håndfuld kandidater taget imod indbydelsen til at blive introduceret til det at sidde i byrådet - og hvad Solrød er for en størrelse. Det var kommunaldirektør Henrik Winther Nielsen, som gav en meget grundig rundrejse i de mange aspekter, som følger med jobbet som byrådsmedlem. Men selvom der blev sprøjtet ud med informationer i det timelange foredrag, så beroligede kommunaldirektøren med, at de nyvalgte ikke skal være bange for, ikke at kunne bestride jobbet. For er der behov for hjælp, så er der hjælp at hente.