Kandidat hopper fra inden valget

Jesper From Det var egentligt planen, at Cemil Kocak - som ene mand - ville stille op til kommunalvalget i i håbet om en plads i byrådet. Men han har nu i 11. time valgt at trække sig.

Cemil havde været ude at samle stillere, så han kunne stille op for Det Demokratiske Parti, men det bliver altså alligevel ikke til noget - i hvert fald ikke i denne omgang.

Det er dog ikke et definitivt farvel til politik. Han håber at stille op om fire år.

I Det Demokratiske Partis valgprogram slog Cemil specielt på at Solrød skal være verdens reneste, grønneste og mest sikre by at leve og bo i. Han ville endvidere kæmpe for bedre integrations-muligheder for nyankomne borgere med udenlandsk baggrund, bedre børnepasningsmuligheder, udvidet indsats for udsatte børn og unge med sociale problemer samt forbedre plejehjemforholdene.