Hovedparten af borgerne i Solrød kommune pendler ud af kommunen. Det er et af flere argumenter fra Solrød Byråd for, at det nu er på tide, at der etableres en s-togsstation ved Trylleskov Strand. Foto: Allan Nørregaard

Kampen for Trylleskov Strand Station fortsætter

Derfor har byrådet sendt et venligt, men også bestemt, brev til transportminister Benny Engelbrecht og gjort opmærksom på, at nu må det vist være på tide, at det voksende boligområde får mulighed for at hoppe på toget.

De har prøvet det før - og uden held. Men byrådet i Solrød har ikke tænkt at give sig, når det handler om at få etableret en S-togsstation i Trylleskov Strand.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her