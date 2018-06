Se billedserie Kalkgraven er et smukt naturområde, men skæmmes af at nogle gæster glemmer at tage deres affald med hjem igen. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Kalkgraven er ikke en badestrand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kalkgraven er ikke en badestrand

Solrød - 07. juni 2018 kl. 18:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Karlstrup Kalkgrav er et naturområde og ikke en badestrand, understreger Naturstyrelsen.

Ispapir, fladtrådte cigaretpakker, tomme dåser og henslængte slikposer er ellers noget af det man først møder på vej ned i den ellers så naturskønne kalkgrav. Området er især blevet populært i de seneste år, hvor mange unge mødes omkring vandet - men der er altså en del gæster, der glemmer at tage deres affald med sig igen.

- Det er faktisk noget af det værste jeg har set - og jeg har rejst i mange lande. Der var store dynger af affald overalt og tydelige tegn på, at nogen har holdt fest og efterladt alt, fra plastikflasker og papir til foliebakker og en masse andet. Jeg blev dybt forarget, da jeg så det og vi tog faktisk vores madpakker med hjem igen, for vi havde ikke lyst til at sidde der og spise, fortæller Han Andersen, der sammen med to venner var taget på udflugt til kalkgraven Grundlovsdag.

Han opfordrer til, at når nu gæsterne ikke kan huske at tage deres ting med til de opstillede containere, så var det måske en ide med flere affaldsspande i området ved Karlstrup Kalkgrav.

Hos Naturstyrelsen, der administrerer området ved kalkgraven, er holdningen dog en anden. Skovrider Kim Søderlund forklarer, at Karlstrup Kalkgrav et kedeligt tilfælde, for mens Naturstyrelsen generelt har gode erfaringer med at »opdrage« gæsterne i et naturområde til at tage deres skrald med sig, så virker den strategi ikke i kalkgraven.

- Vi er rigtig kede af situationen, men vi kan ikke have folk gående dernede og samle op efter gæsterne hele tiden. Det har vi simpelthen ikke ressourcer til, siger han og forklarer, at Karlstrup Kalkgrav aldrig har været tænkt som den badestrand mange åbenbart betragter den som i øjeblikket.

- Kalkgraven er et naturområde og ikke en badestrand. Det er selvfølgelig en problemstilling, at stedet er gearet til et helt andet klientel end mange af dem, der kommer derned i øjeblikket, siger Kim Søderlund og fortsætter:

- Hvis der kom skraldespande over det hele eller toiletter - som heller ikke er opstillet dernede, da det er hundedyrt - så ville vi understøtte, at stedet er en badestrand og det er ikke intentionen. Det er et naturområde og det er også derfor at vi fraråder badning i Kalkgraven, hvor der er meget dybt og vandet kan være meget koldt under overfladen.