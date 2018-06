Se billedserie Sådan ser det ud på en ganske almindelig hverdag ved vejen forbi Karlstrup Kalkgrav. Skiltene burde ikke være til at misforstå, men nogle bilister er altså ligeglade. Fotos: Jesper From

Kalkgrav: Ulovligheder er politisag

Solrød - 08. juni 2018

Hvis for eksempel brandvæsnet ikke kan komme frem, fordi folk holder ulovligt parkeret ved Karlstrup Kalkgrav, så er det en politisag.

Sådan lyder det fra skovrider Kim Søderlund ovenpå sagen om en brandbil med udrykning, der ikke kunne komme frem på Højagervej langs kalkgraven.

Han fortæller videre, at Naturstyrelsen ikke har tænkt sig at etablere flere parkeringspladser ved kalkgraven, der er blevet et yndet udflugtsmål - måske også mere end området kan bære.

- Hvis folk parkerer ulovligt og tosset i området, så er det ikke noget, vi kan gøre noget ved. Det er en politisag, der reelt skal håndhæves indenfor gældende regler. Vi har ikke tænkt os at rydde skov for at lave flere parkeringspladser.

Vi vil ikke understøtte brugen af området som badesø og det er ikke os, der inviterer folk ned i kalkgraven. En større parkeringsplads, end den vi allerede har etableret på Silovej, vil bare gøre situationen værre. Så jeg kan ikke se, at det er os som ejere af området, der kan løse problemet, siger han.

Dermed går han imod den opfattelse af parkeringsproblemet, som borgmester i Solrød, Niels Hörup (V), giver udtryk for:

- Hvis der skal etableres flere pladser til biler, er det på Naturstyrelsens grund og derfor i givet fald dem, som skal udvide deres parkeringsplads.

Karlstrup Kalkgrav ligger i Solrød Kommune, men er reelt et område under Naturstyrelsen, der betragter området som et grønt naturområde, hvor man fraråder badning på grund af det kolde vand og den store dybde.

Det er en del unge dog ret ligeglade med og bruger det til udflugter, hvor man kan hygge sig og tage en dukkert, når solen bager ned.

De seneste uger med rigtig godt vejr har fået både parkeringsproblemet og problemet med efterladt affald i kalkgraven til at dukke op igen.

- Det er rigtig slemt i øjeblikket, og vi kan simpelthen ikke følge med i oprydningen efter gæsterne - i sær ikke når nogle af dem opfører sig på den måde, de gør, siger Kim Søderlund.

Han tilføjer, at Naturstyrelsen stadig arbejder ud fra en tanke om, at folk skal lære selv at rydde op efter dem selv, og han byder enhver dialog om det store problem, der er i Karlstrup Kalkgrav, velkommen.