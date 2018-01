Kvinder er nødt til at slippe tøjlerne og lade være med at tage ansvar for alt i husholdningen, lød det blandt andet, da Julia Lahme holdt oplæg i Havdrup Sognehus. Foto: Kim Rasmussen

Kærlig klaps til kvinderne

- Vent med at rydde op til efter festen og hold så i øvrigt nogle flere fester, lød rådet tirsdag aften da forfatteren Julia Lahme besøgte Havdrup Sognehus, hvor hun holdt oplæg ud fra sin bog »Manifest«. Budskabet er her, at kvinder skal holde op med at tage ansvaret for husholdningen og tro, at alt skal være så perfekt, at der ikke er tid til at leve livet.