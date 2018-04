Kabelsjakket trak til

Efter en kort vinterpause er Energinet nu igen i fuld gang med at trække og nedgrave kabler fra havmølleparken Kriegers Flak ud for Rødvig og helt op til Hovegård, nord for Ishøj. På vejen bliver kablet ført gennem Solrød Kommune og det er fascinerende at følge, hvordan sjakket af »kabelbisser« har fuldstændig styr på nedlægningen af de tre store kabler, der skal føre strømmen fra vindmøllerne ud til over en halv million husstande.