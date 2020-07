KLAR Forsyning arbejder ved Munkekærskolen

Et større regnvandsbassin bliver anlagt på Munkekærskolens grønne boldareal hen over sommeren.

KLAR Forsyning skal klimasikre hele Solrød Strand for at kunne håndtere fremtidens stigende mængder af nedbør og minimere risikoen for oversvømmelser. Derfor anlægger de et større regnvandsbassin på Munkekærskolens grønne boldareal.