K vil have større fokus på borgernes retssikkerhed i kommunal sagsbehandling

04. juli 2021

De Konservative i Solrød stiller nu skarpt på Solrød Kommunes sagsbehandling i personlige og private sager, som kommunen er inde over. Det sker efter at tal viser, at Ankestyrelsen de senere år har omgjort næsten halvdelen af Solrød Kommunes afgørelser i de klagesager, som er blevet indbragt. Der er derfor behov for en opprioritering af området, mener den konservative byrådskandidat Mads Silberg.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse - og siger videre:

For de fleste familiers vedkommende opleves "kommunen" som en myndighed, der stiller de rammer til rådighed, som vi kan udfolde vores familieliv i. Men hvis vores familie bliver ramt af sygdom, handicap, ulykker eller andre udfordringer, som vi ikke selv kan klare med hjælp fra vores nærmeste netværk, så skal "kommunen" også være en myndighed, som vi har tillid til, som respekterer vores rettigheder, og som vi oplever giver os lige præcis den støtte og vejledning, vi har brug for. Det mener den konservative Mads Silberg, der har taget sagen op:

- Desværre er kvaliteten af Solrød Kommunes sagsbehandling på dette område slet ikke god nok. Hvis jeg for eksempel som borger klager over en afgørelse, som Solrød Kommune har truffet i min sag, og de ikke mener, at jeg har ret i mine klagepunkter, så ekspederes klagen til videre behandling i Ankestyrelsen.

De seneste syv år har Ankestyrelsen i snit omgjort 42 procent af de af Solrød Kommunes afgørelser, som de har behandlet klager over. Det vil sige, at Solrød Kommune har lavet fejl i næsten halvdelen af de tilfælde, skriver De Konservative.

- Det kan vi ikke være bekendt, for det spreder usikkerhed og mistillid blandt de af vores familier, som i forvejen har rigeligt at slås med. De skal selvfølgelig ikke føle sig nødsaget til at hyre en advokat for at kunne være sikre på, at kommunen respekterer deres retssikkerhed, siger Mads Silberg og afslutter:

- Et gammelt, kendt, konservativt valgsprog lyder, at et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste - og i Solrød Kommune skal vi være kendt for, at de behandles godt. Hvis jeg bliver valgt til byrådet i Solrød Kommune, kan alle være sikre på, at jeg vil have fokus på, at vi til enhver tid har en administration, som er indrettet til at understøtte vores alle sammens behov - og som sætter familien først.