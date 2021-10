Send til din ven. X Artiklen: K: Alderdommen skal indeholde omsorg, værdighed og selvbestemmelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

K: Alderdommen skal indeholde omsorg, værdighed og selvbestemmelse

Solrød - 21. oktober 2021

Solrød: Alle ældre har krav på en værdig og indholdsrig alderdom. Og når man har levet et langt liv og får behov for hjælp, så mener vi i Det Konservative Folkeparti, at det er fællesskabets tur til at betale tilbage med omsorg, pleje og hjælp. De sidste år af ens liv har lige så stor betydning som de første - og livet slutter ikke, blot fordi man flytter på plejehjem.

Vi vil have hyggelige plejehjem, der ligner rigtige hjem og ikke sterile hospitaler. Vi vil have plejeboliger, hvor de ældre har indflydelse på, hvad de spiser, og hvor man kan dufte maden fra køkkenet, mens den tilberedes. Vi skal turde lade plejehjemmene tænke ud af boksen og gøre det, de er bedst til; at tage sig af vores ældre. Det uegnede personale skal ud, og omsorgen skal sikres med kompetente ledere, der ved, hvad der foregår på de enkelte plejehjem.

Vi vil gøre det lettere for ældre og deres pårørende at gennemskue, hvilket plejehjem de skal vælge, når den beslutning en dag skal tages. Derfor skal både kvaliteten af plejen og brugertilfredshed på de forskellige plejehjem fremgå af en samlet oversigt på kommunens hjemmeside. Her skal man eksempelvis kunne vælge plejehjem ud fra en specifik profil og se antallet af indlæggelser med eksempelvis dehydrering, liggesår eller lungebetændelse. På den måde kan den ældre flytte til det plejehjem, der passer ham eller hende bedst.

Selvom man er blevet gammel, skal man selvfølgelig kunne træffe sine egne valg. Derfor vil vi fordoble klippekortordningen, der giver ældre mulighed for selv at vælge, hvilken form for omsorg eller hjælp de har brug for og lyst til. Det betyder, at alle plejehjemsbeboere og sårbare i hjemmeplejen garanteres en times valgfri hjælp om ugen som hjælp til madlavning, rengøring, praktisk hjælp eller måske bare en tur ud i det fri.

Jan Færch

Konservativ borgmesterkandidat