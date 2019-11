Se billedserie Foto: PFly

Juleløjer hos Solatea

Solrød - 16. november 2019 kl. 08:00 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I maj opførte amatørscenen Solatea musicalen »Pippi« for fulde huse. Og nu er de glade amatør igen ved at være klar til at underholde. Og som en fast tradition, så er de blevet »ramt« at julestemningen. Den stemning vil de gerne sprede til en masse publikummer. Så tre gange i slutningen af november opføres familieforestillingen »Nisserne i Julerød« i gymnastiksalen på Solrød Gl. Skole.

Det er også her at øveriet har stået på. Humøret er som altid højt. Måske lidt ekstra højt i år? For Solrød Kommune har bevilget til at der kunne installeres ny strøm i gymnastiksalen. Det var vist også mere end på tide!

Det viste sig i hvert fald, at installationerne var ulovlige. Det kunne kommunens elektriker også konstatere.

- Han sagde, at den var helt gal, fortæller instruktør Jon Frydensbjerg.

Men det er fortid nu. Så der skulle være garanti for at lyd- og lysfolkene ikke fået et rap over fingrene, når tæppet går.

DAGBLADET kiggede inden for i gymnastiksalen en onsdag aften. Bortset fra instruktøren og en enkel trold, var alle klædt i julekostumer. de er inde i sidste fase, hvor der skal finpudset inden premieren. Skal man dømme ud fra øvningen, er de tæt på at være klar til at byde publikum på lidt god underholdning.

»Nisserne i Julerød« opføres fredag 29. november klokken 19 samt 30. november klokken 11 og 14.30. Forestillingen varer omkring halvanden time. Prisen er 65 kroner for voksne og 35 kroner for børn.

24 skuespillere - hvoraf de fleste børn - deltager i forestillingen.

- Jeg elsker at være på scenen. Men denne gang har jeg påtaget mig opgaven som instruktør, fortæller Jon Frydensbjerg.

Sådan går det lidt på skift.

Det gør det så ikke lige med lyd- og lysfolkene. De tog fyre, som plejer at tager sig af det, har denne gang måttet »trækket stikket«, da de har deres studier, som naturligvis har førsteprioritet.

- Så jeg sætter mig ved mixeren, fortæller instruktøren.

Det lille interview foregår i lydafstand, ude i omklædningen. Men nu stikker flere og flere hovederne ind og sender instruktøren et smil. En pæn måde at sige, at nu må han altså godt komme tilbage i salen og sætte gang og styre løjerne.

Billetter til »Nisserne i Julerød« kan bestilles på Place2book.com eller på http://solatea.mono.net/.